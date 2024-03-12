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الثلاثاء 12 آذار 2024 ساعة 12:07
حملة تبرعات في بغداد دعما لغزة
وسبق أن حدد مكتب الصدر ثلاث محافظات لتسلم التبرعات وهي بغداد والنجف والبصرة.
وكان السيد الصدر وجه، أمس الأول بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة عبر فتح باب التبرعات "العينية" وذلك قبيل الدخول بشهر رمضان المبارك.
مصدر :
وكالات
رقم :
1122038
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