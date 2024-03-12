حرس الحدود الايراني: أحبطنا 4000 عملية إرهابية على نقطة الصفر الحدودية خلال العام الحالي

وأفادت مصادر صحفية، انه صرح العميد كودرزي أن القدرة التشغيلية والجاهزية لحرس الحدود قد تحسنت، وقال: "قمنا برفع قدرات المراقبة والحركة لحرس الحدود في ثلاث مراحل من المعدات، على سبيل المثال، استخدمنا طائرات بدون طيار لمراقبة الحدود البرية والمائية".



وذكر أن حرس الحدود يحاول خلق بيئة آمنة للمستثمرين، مشيراً إلى أنه خلال شهرين من ربطه بمنظومة وزارة النفط تم منع تهريب أكثر من 27 مليون مادة محروقات.



وتابع: "اكتشف حرس الحدود هذا العام وضبط بضائع محظورة بقيمة 21 ألف مليار تومان وسجل 13529 قضية تهريب لهذه البضائع. كما أحال حرس الحدود 27 ألفاً و577 بنداً من القضايا الاقتصادية إلى المحاكم القضائية".



وقال كودرزي: "إن عدداً كبيراً من المجموعات حاولت الاقتراب من حدود إيران لكن حرس الحدود لم يسمحوا لهم بالعبور، وتم اكتشاف عدد كبير من الأسلحة والذخائر والسترات الناسفة وأجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالقنابل".



وبحسب قائد حرس الحدود، فقد تم ضبط أكثر من 26 ألف هاتف محمول مسروق وأكثر من 200 سيارة مسروقة على الحدود.



وأشار إلى أداء حرس الحدود في مجال مكافحة المخدرات وقال: "تم اكتشاف 5 ملايين و700 ألف نوع من المواد الحارقة وأكثر من 70 طناً من المواد المخدرة، أي بزيادة 24% مقارنة بالعام الماضي" .



وأشار إلى أن هذه الـ 70 طنًا من المخدرات تم اكتشافها غالبًا أثناء النزاعات المسلحة، موضحًا: تم القبض على 718 من تجار المخدرات وقتل 32 مجرمًا.