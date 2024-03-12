صادرات إيران عبر بحر قزوين تسجل زيادةٌ بنسبة 20%

وأفاد مصدر صحفي، أنّه صرح "کامبيز جهانباني"، مؤكداً على عزم شركة الملاحة البحرية في بحر قزوين، بدعم من مجموعة الملاحة البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على المساهمة في تنمية الصادرات عبر بحر قزوين. وأضاف: "نظرًا للإعلان عن سياسة التنمية البحرية الشاملة وانخفاض تكلفة الشحن البحري بنحو 40٪ مقارنةً بالشحن البري، فإننا مستعدون لنقل ما يصل إلى 30٪ من إجمالي صادرات المنتجات الزراعية والبستانية من المحافظات الشمالية إلى الوجهات التصديرية، وذلك في حال رغبة المصدرين."



وأشار إلى أنه تم تصدير 2.5 مليون طن من مختلف السلع، ولا سيما المنتجات الزراعية، إلى دول بحر قزوين خلال 11 شهرًا من هذا العام، وأضاف: "تقدر قيمة هذه الصادرات بحوالي 30 ألف مليار تومان و 783 مليون دولار، مما يدل على زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بالعام السابق."



وأوضح أن 30٪ من إجمالي حجم الصادرات المذكورة تشكلها المنتجات الزراعية والبستانية، مضيفًا: "في هذا السياق، تم نقل 8٪ فقط من هذه المنتجات عن طريق البحر"، وتابع: "90٪ من حجم 531 ألف طن منها تحتاج إلى بنية تحتية للنقل بالتبريد، والتي هي أكثر سهولة وأرخص في مجال النقل البحري."



وقال أن حجم نقل المنتجات المذكورة بالتبريد يبلغ حوالي 2500 طن، أي ما يعادل نصفاً بالمائة من إجمالي حجم الشحنات المصدرة.



كما أشار جهانباني إلى 30 سفينة نشطة و 120 ألف طن من سعة شحن البضائع للشركة، وصرح: "بدعم من مجموعة الملاحة البحرية، تم إضافة 280 حاوية مبردة إلى هذه السعة، كما أنّ جميع سفن الشحن البحري في بحر قزوين قادرة على نقل الحاويات المبردة، وبدأت أول سفينة مخصصة لنقل الحاويات المبردة عملها، حيث تم تحويل سعتها الكاملة لنقل هذا النوع من الحاويات، وهي فريدة من نوعها في بحر قزوين."



ووفقًا له، إذا كان هناك اهتمام من المصدرين، يمكن لشركة الملاحة البحرية في بحر قزوين زيادة عدد الحاويات المبردة إلى 500 حاوية من فترة 6 أشهر إلى سنة، ونقل ما يصل إلى 3000 حاوية أو 65 ألف طن سنويًا.