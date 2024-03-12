الدفاعات الروسية تدمر 25 مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من البلاد

وقالت الوزارة في بيان: “إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار فوق أراضي كل من مقاطعتي موسكو وأوريول، وسبع مسيرات في مقاطعة بيلغورود، و11 مسيرة في مقاطعة كورسك، إضافة إلى مسيرة واحدة في كل من مقاطعات لينينغراد وبريانسك وتولا”.



إلى ذلك أعلنت خدمات الطوارئ في مقاطعة أوريول أن صهريجاً يحتوي على منتجات بترولية اشتعلت فيه النيران في أحد مستودعات النفط بعد هجوم بطائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل.



وفي مقاطعة نيجني نوفغورود شرق موسكو أعلن الحاكم غليب نيكيتين أن طائرات بدون طيار هاجمت صباح اليوم منشأة لمجمع الوقود والطاقة في منطقة كستوفو الصناعية، واندلع حريق في إحدى منشآت تكرير النفط، مضيفاً: إن الحادث لم يخلف إصابات، حسب المعلومات الأولية.



وفي وقت سابق من الصباح أعلنت شركة “لوك ويل” النفطية الروسية عن تعليق عمل الوحدة التكنولوجية التابعة لها في كستوفو مؤقتاً “بسبب حادث” دون ذكر التفاصيل.