سياسي سلوفاكي: حلف الناتو منظمة إجرامية ويجب الانسحاب منه

وقال كوتليبا في حديث لها: “من الضروري إعلان حياد سلوفاكيا عسكرياً، بحيث تصبح كوضع النمسا وسويسرا، وذلك لتجنب وقوع أي حرب بينها وبين الدول الأخرى التي لا تشكل أي تهديد لها”.



ورأى أن تجنيب سلوفاكيا وقوع القلاقل في شوارع مدنها كما يحصل في دول أوروبا الغربية يتطلب الانسحاب أيضاً من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه خلال 20 عاماً من عضوية سلوفاكيا في الاتحاد تراجع الاكتفاء الذاتي للبلاد من المواد الغذائية بالإضافة لسياسة التمييز التي يطبقها الاتحاد الأوروبي في مجال تقديم المساعدات.



يذكر أن الانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا ستتم يوم الـ 23 من شهر آذار الجاري، ويشارك فيها عشرة مرشحين.