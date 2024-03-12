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الثلاثاء 12 آذار 2024 ساعة 12:55

الانتهاء من مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين إيران وتنزانيا

الانتهاء من مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين إيران وتنزانيا
وأفاد مصدر صحفي، انه تم التوصل إلى مسودة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة من أجل إلغاء الازدواج الضريبي على ضرائب الدخل ومنع التهرب الضريبي بعد عقد اجتماعات تفصيلية للخبراء في دار السلام، عاصمة تنزانيا، بحضور حسين عبد اللهي، المدير العام للمكتب القانوني والعقود الضريبية لجمهورية إيران الإسلامية، وويليام ام. موجا، القائم بأعمال مفوض إدارة تحليل السياسات بوزارة المالية في تنزانيا.

وفي هذا الصدد قال حسين عبد اللهي مدير عام المكتب القانوني والعقود الضريبية بجهاز شؤون الضرائب بالدولة: انعقدت الجولة الثالثة من المفاوضات خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير من العام الجاري بناء على المسودة الجديدة وتم التوصل إلى اتفاق ثنائي وتم التوقيع على نص مشروع الاتفاقية من قبل رئيسي الوفدين.

وأشار عبداللهي إلى أن هذه الاتفاقية لها أهداف مختلفة، مثل إلغاء الازدواج الضريبي في البلدين، وجذب الاستثمار المباشر، ومواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون الضريبي بين البلدين، وتبادل المعلومات لتعزيز الشفافية في السلوك الضريبي للطرفين. وتهدف الضريبة إلى تقديم التسهيلات الضريبية للفاعلين الاقتصاديين ومنع التهرب الضريبي في حالة ضرائب الدخل بين البلدين.

وأضاف: أن التوقيع النهائي والموافقة على هذه الاتفاقية سيتم في المجلسين التشريعيين في البلدين في المستقبل القريب. وفي حفل التوقيع الأولي على الوثيقة المذكورة، بالإضافة إلى وفود التفاوض من المنظمات الضريبية في إيران وتنزانيا، حضر حسين الوندي بهينه، سفير جمهورية إيران الإسلامية في تنزانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 1122054
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