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الثلاثاء 12 آذار 2024 ساعة 13:26

السفن الصينية والروسية تدخل المياه الإيرانية للمشاركة في مناورات الحزام الأمني ​​البحري

السفن الصينية والروسية تدخل المياه الإيرانية للمشاركة في مناورات الحزام الأمني ​​البحري
وأفادت مصادر صحفية بأن المرحلة الرئيسية من مناورات الحزام الأمني ​​البحري المشترك 2024 تنطلق اليوم بمشاركة إيران والصين وروسيا في شمال المحيط الهندي.

وتشارك في هذه المناورات الوحدات العائمة والطيران التابعة لبحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوحدات العائمة للصين وروسيا، كما يشارك في هذه المناورات مندوبون من دول عمان وأذربيجان وكازاخستان وباكستان وجنوب أفريقيا.

وتشارك في هذه المناورات الوحدات العائمة والطيران من الجيش الإيراني، بما في ذلك المدمرة "جماران"، و"دنا"، و"بايندر"، والسفن "كناوه"، و"زره"، و"سيرجان" وسفن البحرية التابعة للحرس الثوري، بما في ذلك سفينة "الشهيد سليماني" وسفينة "أبو مهدي المهندس" و"الشهيد محمودي" و"تندر".

والغرض من إجراء هذه المناورات هو ترسيخ الأمن ومرتكزاته في المنطقة وتوسيع التعاون المتعدد الأطراف بين الدول المشاركة وإظهار حسن النية وقدرة هذه الدول في اتجاه الدعم المشترك للسلام العالمي والأمن البحري وخلق مجتمع بحري ذو مستقبل مشترك.

وتشمل الأهداف الأخرى لهذه المناورات تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية، ومكافحة القرصنة والإرهاب البحري، والإجراءات الإنسانية، وتبادل المعلومات في مجال الإنقاذ البحري، وتبادل الخبرات العملياتية والتكتيكية.
مصدر : وكالات
رقم : 1122061
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