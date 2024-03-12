إيران في المركز التاسع عالمياً بين منتجي الصلب

وفي تقريرها الاخير عن "الإنتاج العالمي للصلب الخام" في كانون الثاني/يناير 2024 ، اعلنت رابطة الصلب العالمية بأن الإنتاج العالمي من هذا المنتج الاستراتيجي بلغ 148 مليونا و100 ألف طن هذا الشهر، أي بنسبة نمو 1.6% مقارنة الى العام الماضي.



واظهر هذا التقرير زيادة في كمية إنتاج الصلب في دول إيران وروسيا والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان على الرغم من انخفاض إنتاج شركات الصلب العالمية الكبرى.



واشار هذا التقرير موضحا بأن الزيادة الأكبر تتعلق بإيران وتركيا، اللتين شهدتا نموا بنسبة 39.9% و 24.7% على التوالي في الشهر الأول من عام 2024، تليها الهند بنسبة 7.3 %، وكوريا الجنوبية بنسبة 1.5 ٪ وروسيا بنسبة 1.2٪ واليابان بنسبة 0.6٪ .



وقد جعل النمو بنسبة 39.9% في إنتاج الصلب الخام في كانون الثاني/يناي من هذا العام مقارنة بالعام السابق إيران صاحبة الرقم القياسي لأعلى زيادة في إنتاج الصلب الخام في العالم، وهذا النمو غير مسبوق في تقارير رابطة الصلب العالمية في السنوات الأخيرة.



ووفقا لتقرير رابطة الصلب العالمية الاخير، فإن أكبر ثلاث دول منتجة للصلب الخام في العالم هي الصين والهند واليابان، بحيث أنتجت الصين 77.2 مليون طن من الصلب الخام مسجلة انخفاض بالنمو بنسبة 6.9% ،بينما شهدت الهند نموا مباشرا بنسبة 7.3% بإنتاج 12 مليون و500 ألف طن من الصلب الخام، وشهدت اليابان بإنتاج 7 ملايين و300 ألف طن من الصلب الخام نموا بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



وبقيت امريكا في المرتبة الرابعة على الرغم من انخفاض انتاجها للصلب الخام بنسبة 0.3%، وتبعتها روسيا بالمرتبة الخامسة بزيادة في الإنتاج بنسبة 1.2%، واحتلت احتلت كوريا الجنوبية المرتبة السادسة بين منتجي الصلب في العالم بإنتاج 5.7 مليون طن بزيادة قدرها 1.5% في الشهر الأول من العام الحالي.



ووفقا لهذا التقرير ايضا، احتلت تركيا المرتبة السابعة بزيادة في الانتاج بنسبة 24.7%، بينما جاءت ألمانيا في المرتبة الثامنة بانخفاض في الانتاج بنسبة 0.9% .



وأنتجت الدول المنتجة للصلب في الشرق الأوسط، والتي تشمل إيران وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ما مجموعه 4 ملايين و700 ألف طن من الصلب الخام في كانون الثاني /يناير من هذا العام، مما يدل على زيادة بنسبة 23.1 في المئة .



وعلى هذا الأساس، وبالنظر الى انتاج مليونين و600 ألف طن من الصلب الخام في إيران، فإن أكثر من 55% من الفولاذ الخام المنتج في الشرق الأوسط يأتي من الجمهورية الإسلامية الايرانية.



ومن المتوقع أن تصل إيران إلى سابع أكبر منتج للصلب في العالم بوصول طاقتها الى 55 مليون طن في عام 2025.



تعد الرابطة العالمية للصلب (worldsteel) واحدة من أكبر الجمعيات الصناعية وأكثرها ديناميكية في العالم، والتي تضم أعضاء فيها جميع الدول الرئيسية المنتجة للصلب. تمثل هذه الجمعية منتجي الصلب، والاتحادات الوطنية والإقليمية لصناعة الصلب ومعاهد أبحاث الصلب، وينتج أعضاؤها حوالي 85% من الصلب في العالم.