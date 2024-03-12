الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 آذار 2024 ساعة 13:31

إيران في المركز التاسع عالمياً بين منتجي الصلب

إيران في المركز التاسع عالمياً بين منتجي الصلب
وفي تقريرها الاخير عن "الإنتاج العالمي للصلب الخام" في كانون الثاني/يناير 2024 ، اعلنت رابطة الصلب العالمية بأن الإنتاج العالمي من هذا المنتج الاستراتيجي بلغ 148 مليونا و100 ألف طن هذا الشهر، أي بنسبة نمو 1.6% مقارنة الى العام الماضي.

واظهر هذا التقرير زيادة في كمية إنتاج الصلب في دول إيران وروسيا والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان على الرغم من انخفاض إنتاج شركات الصلب العالمية الكبرى.

واشار هذا التقرير موضحا بأن الزيادة الأكبر تتعلق بإيران وتركيا، اللتين شهدتا نموا بنسبة 39.9% و 24.7% على التوالي في الشهر الأول من عام 2024، تليها الهند بنسبة 7.3 %، وكوريا الجنوبية بنسبة 1.5 ٪ وروسيا بنسبة 1.2٪ واليابان بنسبة 0.6٪ .

وقد جعل النمو بنسبة 39.9% في إنتاج الصلب الخام في كانون الثاني/يناي من هذا العام مقارنة بالعام السابق إيران صاحبة الرقم القياسي لأعلى زيادة في إنتاج الصلب الخام في العالم، وهذا النمو غير مسبوق في تقارير  رابطة الصلب العالمية في السنوات الأخيرة.

ووفقا لتقرير رابطة الصلب العالمية الاخير، فإن أكبر ثلاث دول منتجة للصلب الخام في العالم هي الصين والهند واليابان، بحيث أنتجت الصين 77.2 مليون طن من الصلب الخام مسجلة انخفاض بالنمو بنسبة 6.9%  ،بينما شهدت الهند نموا مباشرا بنسبة 7.3% بإنتاج 12 مليون و500 ألف طن من الصلب الخام، وشهدت اليابان بإنتاج 7 ملايين و300 ألف طن من الصلب الخام نموا بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبقيت امريكا في المرتبة الرابعة على الرغم من انخفاض انتاجها للصلب الخام بنسبة 0.3%، وتبعتها روسيا بالمرتبة الخامسة بزيادة في الإنتاج بنسبة 1.2%، واحتلت احتلت كوريا الجنوبية المرتبة السادسة بين منتجي الصلب في العالم بإنتاج 5.7 مليون طن بزيادة قدرها 1.5% في الشهر الأول من العام الحالي.

ووفقا لهذا التقرير ايضا، احتلت تركيا المرتبة السابعة بزيادة في الانتاج بنسبة 24.7%، بينما جاءت ألمانيا في المرتبة الثامنة بانخفاض في الانتاج بنسبة 0.9% .

وأنتجت الدول المنتجة للصلب في الشرق الأوسط، والتي تشمل إيران وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ما مجموعه 4 ملايين و700 ألف طن من الصلب الخام في كانون الثاني /يناير من هذا العام، مما يدل على زيادة بنسبة 23.1 في المئة .

 وعلى هذا الأساس، وبالنظر الى انتاج مليونين و600 ألف طن من الصلب الخام في إيران، فإن أكثر من 55% من الفولاذ الخام المنتج في الشرق الأوسط يأتي من الجمهورية الإسلامية الايرانية.

 ومن المتوقع أن تصل إيران إلى سابع أكبر منتج للصلب في العالم بوصول طاقتها الى 55 مليون طن في عام 2025.

تعد الرابطة العالمية للصلب (worldsteel) واحدة من أكبر الجمعيات الصناعية وأكثرها ديناميكية في العالم، والتي تضم أعضاء فيها جميع الدول الرئيسية المنتجة للصلب. تمثل هذه الجمعية منتجي الصلب، والاتحادات الوطنية والإقليمية لصناعة الصلب ومعاهد أبحاث الصلب، وينتج أعضاؤها حوالي 85% من الصلب في العالم.
مصدر : وكالات
رقم : 1122062
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
12 آذار 2024
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
12 آذار 2024
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
11 آذار 2024
المقاومة الفلسطينية تهز جيش الاحتلال في "حومش" وحماس تشد على الأيادي التي ثأرت لدماء الشهداء
المقاومة الفلسطينية تهز جيش الاحتلال في "حومش" وحماس تشد على الأيادي التي ثأرت لدماء الشهداء
11 آذار 2024
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
11 آذار 2024
المبادرات في اجتماع جدة.. "حل الدولتين" ام "الاستفتاء"؟
المبادرات في اجتماع جدة.. "حل الدولتين" ام "الاستفتاء"؟
11 آذار 2024
اعترافات تحت التعذيب .. حتى الأونروا لم تَسلم ؟
اعترافات تحت التعذيب .. حتى الأونروا لم تَسلم ؟
11 آذار 2024
ايران تنجز أكبر المشاريع النفطية من أعماق الأرض
ايران تنجز أكبر المشاريع النفطية من أعماق الأرض
11 آذار 2024
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
9 آذار 2024
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
9 آذار 2024
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
9 آذار 2024
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
8 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟