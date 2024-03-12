ماكرون يدعم مشروع قانون 'المساعدة على الموت' وإنهاء الحياة

وقال ماكرون في لقاء مع صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إنه يريد من الحكومة طرح مشروع القانون على البرلمان في أيار/ مايو المقبل، مضيفا أنه لا يريد أن يطلق على التشريع الجديد اسم القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار، وإنما "المساعدة على الموت".



وذكر أن التشريع، الذي أعرب عن تأييده لأول مرة، "لا يتمخض عنه حق جديد أو حرية جديدة، لكنه يرسم مسارا غير موجود حتى الآن ويفتح المجال لطلب المساعدة في الموت في ظروف معينة صارمة".



وذكر أن هذا الأمر يتعلق فقط بالبالغين القادرين على اتخاذ القرار والذين تتعرض حياتهم للخطر على المدى المتوسط مثل المصابين بالسرطان في المرحلة النهائية.



الجدير بالذكر أن كلا من سويسرا وبلجيكا وهولندا، أقرت قوانين تسمح باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء حياة بعض الحالات. لكن فرنسا تعارض هذه الخطوة لعدة أسباب منها الضغط الذي تمارسه الكنيسة الكاثوليكية.