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الثلاثاء 12 آذار 2024 ساعة 15:21

'سارة نتنياهو' تناشد الشيخة موزة والدة أمير قطر.. لهذا السبب

وحسب موقع "عربي 21"، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن سارة نتنياهو ناشدت الشيخة موزة التدخل من أجل إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

وجاء في الرسالة: "رمضان، وقت الرحمة والكرم، يذكرنا بالقوة التي نمتلكها عندما نجتمع معًا لإعلاء قيم السلام والإنسانية. بروح الوحدة والقيم الإنسانية المشتركة أود أن أتناول مسألة ذات أهمية وإلحاح كبيرين - محنة الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس واحتجزتهم في غزة"، حسب رسالتها.

وأضافت الرسالة أن "ألم عائلاتهم، التي تنتظر عودتهم، يتردد صداه بعمق في قلوبنا، ويذكرنا بأهمية الحياة وأهمية العمل معًا لحمايتها".

واللافت أن سارة نتنياهو تجاهلت بشكل تام أي حديث عن الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها عائلات المحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، او حتى الانتهاكات الدموية التي تتعرض لها العائلات الفلسطينية التي تمارس قوات الاحتلال بحقهم ابادة جماعية بسلاسل من الأحزمة النارية والهجمات البربرية بالطائرات الحربية والمدافع..

وأدلت عشرات السيدات الفلسطينيات بشهادات مروعة عن الانتهاكات الجسدية التي تعرضن لها في سجون الاحتلال بعد اختطافهن من قطاع غزة.
رقم : 1122076
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