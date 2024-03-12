الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 آذار 2024 ساعة 16:53

قادة المجتمع الإسلامي في أمريكا يدعمون غزة بطريقتهم.. دعوا لمقاطعة المسؤولين الذين لم يطالبوا بوقف حرب الاحتلال

قادة المجتمع الإسلامي في أمريكا يدعمون غزة بطريقتهم.. دعوا لمقاطعة المسؤولين الذين لم يطالبوا بوقف حرب الاحتلال
وفي مدينة نيويورك، أصدر مجلس الشورى (مجلس القيادة الإسلامية في نيويورك) بياناً وصف فيه صمت القادة السياسيين المحليين والوطنيين بأنه "مخيب للآمال للغاية"، وجاء في البيان: "وفي هذا السياق نؤكد موقفاً حاسماً: يجب أن تكون مساجدنا معاقل للعبادة والراحة المجتمعية، وبمنأى عن اضطرابات الشؤون الدنيوية، خاصةً خلال هذه الأوقات المهمة من الشعائر الروحية".

وأضافت المنظمة الجامعة أنها تنصح صراحةً المساجد الأعضاء ومجتمع المسلمين الأوسع بـ"اعتماد سياسة صارمة لمنع دخول السياسيين والحملات السياسية داخل أماكننا المقدسة"، خلال شهر رمضان واحتفالات العيد وصلاة الجمعة.

وجاء في البيان: "نعتقد أنَّ وجود سياسيين أو خطاب سياسي في هذه الأماكن من شأنه إزعاج المُصلِّين بشدة، الذين يعانون بالفعل من الظلم العالمي، كما سيمثل انتهاكاً لقدسية عبادتنا وكرامة عقيدتنا".

وكثيراً ما يزور المسؤولون المنتخبون، وأولئك الذين يخططون للترشح للمناصب، المساجد لجذب الناخبين المسلمين. وفي كثير من الأحيان، تتوجه المساجد نفسها لدعوة المسؤولين المنتخبين للتحدث وإظهار دعمهم، لكن المنظمات الإسلامية تقول إنَّ الأمر لم يعُد يستحق العناء.

وفي الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، التي وافقت الأحد 10 مارس/آذار، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين المسلمين بالضرب، ومنعتهم من دخول مجمع المسجد الأقصى في القدس.

قال مجلس الشورى في نيويورك: "نحث المسؤولين والقادة المُنتخَبين، وخاصةً أولئك الذين يدَّعون أنهم يحملون قيم الخوف من الله، على التأمل في مسؤولياتهم، والتصرف بحسم لوقف إزهاق أرواح الأبرياء، لكسب ثقة المجتمع الإسلامي".

وأضاف: "إنَّ التقوى والقيادة الحقيقية تتجاوز مجرد الخطابة، لتشمل الإجراءات الجريئة وذات المبادئ التي تعكس مبادئ العدالة والإنسانية".

وفي الشهر الماضي، دعت عضو مجلس مدينة نيويورك، شاهانا حنيف، إلى مقاطعة أية فعاليات يستضيفها عمدة مدينة نيويورك آدامز خلال شهر رمضان، وقالت حنيف: "علينا مقاطعة إفطار رئيس البلدية، لا تسمحوا لزملائي بالذهاب إلى المساجد في أحيائنا إذا لم يطالبوا بوقف دائم لإطلاق النار".

وأضافت حنيف لموقع Middle East Eye، أنَّ المجتمع المسلم في مدينة نيويورك "واضح تماماً" في مطالبته بوقف دائم ومستمر لإطلاق النار، وتابعت حنيف: "عندما يحتفل المجتمع المسلم في مدينة نيويورك بشهر رمضان، سنحزن على المذبحة الجماعية في غزة، ونصلي من أجل التحرر والرحمة والسلامة والتعاطف. مع تجاوز عدد القتلى في غزة 31 ألف شخص، نشعر بالحزن يغمرنا".

وفي نيوجيرسي، أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أيضاً دليلاً للمساجد، يسلط الضوء على حقها في عدم الترحيب إلا بالمسؤولين الحكوميين الذين يدعمون وقف إطلاق النار في غزة في المساجد خلال شهر رمضان.

وقالت دينا سيد أحمد، مديرة اتصالات مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في ولاية نيوجيرسي، لموقع Middle East Eye: "دعم جمهورنا المسلمين يجب أن يُكتَسب، لا أن يُمنحوا".

وأضافت: "من التناقض أن يزور المسؤولون العموميون المساجد؛ سعياً للحصول على دعم المجتمع الإسلامي، ثم يغضون الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة والموثقة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، وكثيرٌ منهم مسلمون، خلال واحدة من أقدس الأوقات في الإسلام".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
رقم : 1122093
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
12 آذار 2024
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
12 آذار 2024
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
11 آذار 2024
المقاومة الفلسطينية تهز جيش الاحتلال في "حومش" وحماس تشد على الأيادي التي ثأرت لدماء الشهداء
المقاومة الفلسطينية تهز جيش الاحتلال في "حومش" وحماس تشد على الأيادي التي ثأرت لدماء الشهداء
11 آذار 2024
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
11 آذار 2024
المبادرات في اجتماع جدة.. "حل الدولتين" ام "الاستفتاء"؟
المبادرات في اجتماع جدة.. "حل الدولتين" ام "الاستفتاء"؟
11 آذار 2024
اعترافات تحت التعذيب .. حتى الأونروا لم تَسلم ؟
اعترافات تحت التعذيب .. حتى الأونروا لم تَسلم ؟
11 آذار 2024
ايران تنجز أكبر المشاريع النفطية من أعماق الأرض
ايران تنجز أكبر المشاريع النفطية من أعماق الأرض
11 آذار 2024
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
9 آذار 2024
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
9 آذار 2024
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
9 آذار 2024
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
8 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟