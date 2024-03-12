قاآني: خوف الصهاينة من عمليات بالضفة خلال شهر رمضان وصل ذروته

وخلال لقاء رئيس ومسؤولي الإذاعة والتلفزيون الإيراني قال الجنرال إسماعيل قاآني:



إن الكيان الصهيوني كان لديه دائما خوف من عمليات الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية خلال شهر رمضان، ومن الواضح أن هذا الخوف قد وصل إلى ذروته هذا العام.



وأضاف: من خصائص عملية طوفان الأقصى أن العالم كله تم اختباره بشكل حقيقي.



وأشار إلى معنويات المقاتلين الفلسطينيين، وقال: رسائل المقاتلين الفلسطينيين في ساحة المعركة إلى مفاوضي حماس هي: نحن نقاوم، أنتم فاوضوا بحزم.



وتابع: هؤلاء المقاتلون يديرون هذه المعركة بخصائص فريدة وقد رفعوا قدرتهم إلى مستوى يستحق الإشادة.



وأشاد بالتخطيط وتنفيذ عملية طوفان الأقصى، وقال: حرب المقاومة ليست بالسلاح والأدوات فقط، بل يجب أن تكون لها جذور دينية وروحية عميقة.



وأضاف: ثلث القوات المشاركة في هذه العملية كانوا من حفظة القرآن الكريم، وكان بعضهم مهمته مقاومة الصهاينة حتى نيل الشهادة.