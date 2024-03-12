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الثلاثاء 12 آذار 2024 ساعة 17:52

قاآني: خوف الصهاينة من عمليات بالضفة خلال شهر رمضان وصل ذروته

قاآني: خوف الصهاينة من عمليات بالضفة خلال شهر رمضان وصل ذروته
وخلال لقاء رئيس ومسؤولي الإذاعة والتلفزيون الإيراني قال الجنرال إسماعيل قاآني:

إن الكيان الصهيوني كان لديه دائما خوف من عمليات الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية خلال شهر رمضان، ومن الواضح أن هذا الخوف قد وصل إلى ذروته هذا العام.

وأضاف: من خصائص عملية طوفان الأقصى أن العالم كله تم اختباره بشكل حقيقي.

وأشار إلى معنويات المقاتلين الفلسطينيين، وقال: رسائل المقاتلين الفلسطينيين في ساحة المعركة إلى مفاوضي حماس هي: نحن نقاوم، أنتم فاوضوا بحزم.

وتابع: هؤلاء المقاتلون يديرون هذه المعركة بخصائص فريدة وقد رفعوا قدرتهم إلى مستوى يستحق الإشادة.

وأشاد بالتخطيط وتنفيذ عملية طوفان الأقصى، وقال: حرب المقاومة ليست بالسلاح والأدوات فقط، بل يجب أن تكون لها جذور دينية وروحية عميقة.

وأضاف: ثلث القوات المشاركة في هذه العملية كانوا من حفظة القرآن الكريم، وكان بعضهم مهمته مقاومة الصهاينة حتى نيل الشهادة.
رقم : 1122097
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