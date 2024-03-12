الخارجية الفلسطينية دانت مقتل أردني برصاص الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "الشاب أعدمته قوات الاحتلال أثناء وجوده على مفرق زيتا شمال طولكرم، حيث كان في زيارة لأقربائه في (مخيم) نور شمس وأصيب في رجله وتركته قوات الاحتلال ينزف لأكثر من ساعة ونصف ثم استشهد داخل سيارة الإسعاف".



من جهته، أقر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه تمت "تصفية محمد جبر من سكان جنين، في بلدة زيتا بينما كان في طريقه إلى إسرائيل لتنفيذ عملية انتحارية". وأضاف "كان بحوزة جبر سلاح وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام".



ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" فإن "حسين كان برفقة محمد جعفر جبر من بلدة عرابة"، مؤكدةً أن "قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شابين أثناء تواجدهما داخل أحد المحال التجارية".