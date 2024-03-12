الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 آذار 2024 ساعة 22:00

إنشاء منطقة تجارة حرة وخط سكة حديد بين إيران وتركيا

إنشاء منطقة تجارة حرة وخط سكة حديد بين إيران وتركيا
وأعلن "حسين كروسي" في تصريحات صحفية، عن خطط لبناء خط سكة حديد بين إيران وتركيا، وقال إن البلدين سيشهدان تعاونا تجاريا أكبر في السنوات القادمة.

وتابع مدير عام منطقة ماكو الحرة قائلا: "لدينا ممرات نقل مهمة في البلاد كممر الشرق إلى الشمال الغربي، المعروف باسم سرخس-بازركان، وممر جنوب شرق-شمال غرب (تشابهار - بازركان)"، مضيفا: تمتد هذة الممرات إلى منطقة ماكو الحرة، ويمكن أن تلعب هذة المنطقة دورا مهما في تجارة البلاد.

وقال: "ماكو هي آخر نقطة اتصال بين قارتي آسيا وأوروبا.. في الماضي، كانت هذه المنطقة أيضا على خريطة طريق الحرير، مما يدل على أهمية هذا المسار في قطاع التجارة، والذي يوفر فرصا استثمارية جيدة في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة والترانزيت".

وأشار كروسي إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة بين إيران وتركيا، وقال إن بناء خط سكة الحديد بين إيران وتركيا من شأنه أن يؤدي إلى إحداث قفزة في التبادلات التجارية بالسكك الحديدية بين البلدين.

وأكد مدير عام منطقة ماكو الحرة أن دراسات المشاريع المذكورة قد اكتملت وأن رؤساء إيران وتركيا قد وقعوا على مذكرات التفاهم الخاصة بها.
 
رقم : 1122144
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
12 آذار 2024
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
12 آذار 2024
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
11 آذار 2024
المقاومة الفلسطينية تهز جيش الاحتلال في "حومش" وحماس تشد على الأيادي التي ثأرت لدماء الشهداء
المقاومة الفلسطينية تهز جيش الاحتلال في "حومش" وحماس تشد على الأيادي التي ثأرت لدماء الشهداء
11 آذار 2024
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
11 آذار 2024
المبادرات في اجتماع جدة.. "حل الدولتين" ام "الاستفتاء"؟
المبادرات في اجتماع جدة.. "حل الدولتين" ام "الاستفتاء"؟
11 آذار 2024
اعترافات تحت التعذيب .. حتى الأونروا لم تَسلم ؟
اعترافات تحت التعذيب .. حتى الأونروا لم تَسلم ؟
11 آذار 2024
ايران تنجز أكبر المشاريع النفطية من أعماق الأرض
ايران تنجز أكبر المشاريع النفطية من أعماق الأرض
11 آذار 2024
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
9 آذار 2024
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
9 آذار 2024
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
9 آذار 2024
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
8 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟