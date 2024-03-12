الكنيسة المصرية اعلنت استشهاد 3 رهبان بدير القديس مارمرقس في جنوب إفريقيا

وذكرت الكنيسة في بيان، "أن الحادث أسفر عن استشهاد الرهبان الثلاثة وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس".



وأشارت الى أن "البابا تواضروس الثاني يتابع لحظة بلحظة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الحادث في انتظار معرفة أسبابه"، معربة عن "الألم الشديد لوقوع مثل هذا الحادث المفجع، متقدمة بخالص التعزية لأسر الرهبان الثلاثة".



وانتقلت الأجهزة المعنية إلى الدير وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث. كما توجه إلى الدير السفير المصري في جوهانسبورغ لمتابعة الموقف.