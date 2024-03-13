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الأربعاء 13 آذار 2024 ساعة 15:13

متظاهرون في هولندا يطالبون بزج رئيس الاحتلال في السجن

متظاهرون في هولندا يطالبون بزج رئيس الاحتلال في السجن
واحتشد متظاهرون في العاصمة الهولندية أمستردام، الثلاثاء، احتجاجا على استقبال رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ للمشاركة في افتتاح متحف الهولوكوست وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتجمع الناشطون مطالبين بوقف إطلاق النار وذلك في ساحة قريبة من متحف الهولوكوست في الحي اليهودي بالمدينة.

وقال أحد المتظاهرين من أمام المتحف “عيب على دولة مثل هولندا شعبا وحكومة وملكا أن يستقبلوا هذا المجرم بدلا من أن يسجنوه، وخاصة أن محكمة العدل الدولية موجودة في هذا البلد”.

ووصف متظاهر آخر رئيس كيان الاحتلال بـ”سفاح الدماء والقاتل”، مؤكدا أنه ارتكب إبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء في غزة، لذلك يطالب هو وغيره بخروجه فورا من العاصمة الهولندية.

وقالت متظاهرة هولندية مستاءة من تصرّف حكومة دولتها “اليوم أنا أبكي لأن هذه مدينتي، أحب أن أرى فيها السلام، لا أحب أن أرى فيها المجرمين”.

وشاطرها الرأي هولندي آخر قائلا “من المخجل أن المحرقة حدثت بالتواطؤ مع هولندا، وأن تكون هولندا متورطة مرة أخرى في هذه الإبادة الجماعية”.

وأشارت أخرى إلى الاعتقالات التي تقوم بها الشرطة الهولندية بحق المتظاهرين، موضحة أنه ينبغي اعتقال رئيس كيان الاحتلال وليس المتظاهرين.

وطالب متظاهرون بزج الرئيس كيان الاحتلال في السجن لما قام به من جرائم بحق الأطفال والمدنيين في غزة، قائلين “هذا المجرم مكانه في المحكمة والسجن، ليس هنا”.
رقم : 1122298
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