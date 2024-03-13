إصابة جنديين صهيونيين بعملية طعن في بيت لحم

وافادت صحيفة معاريف العبرية بوقوع عملية طعن على حاجز النفق المؤدي إلى القدس.



وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن جنديا وجنديو أصيبا في عملية الطعن على حاجز النفق، في حين أطلق الجنود النار على المنفذ الذي وصل للمكان على دراجة كهربائية.



وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب منفذ العملية مما أدى لاستشهاده، حيث ظهرت صور وهو ملقى على الأرض.



وهرعت سيارات إسعاف الاحتلال إلى مكان العملية، وسط استنفار لقوات الاحتلال على الحاجز، وسط تشديدات عسكرية.



وتذكر عملية الطعن بعملية إطلاق النار على ذات الحاجز في 16 نوفمبر العام الماضي، نفذها الشهداء الثلاثة عبد القادر القواسمة وحسن قفيشة و نصر الله القواسمة من الخليل، وأدت لمقتل جندي وإصابة 6 آخرين.



وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا لعمليات المقاومة استجابة لدعوات النفير واستهداف الاحتلال، نصرة لأهل غزة وانخراطا في معركة “طوفان الأقصى”.



وتأتي هذه العملية، بعد ساعات من استشهاد 6 فلسطينيين منهم طفلان في 3 حوادث منفصلة في جنين والقدس المحتلة.