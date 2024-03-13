الدفاع الإيرانية: صادرات المنتجات الدفاعية زادت 5 أضعاف

وقال وزير الدفاع الإيراني في تصريح على هامش اجتماع الحكومة، في مجال الفضاء سنحقق تقدماً جيداً في العام المقبل، وقد حقق حامل القمر الصناعي سيمرغ نجاحاً كبيراً ونحن نعمل على توسيع نطاق أنشطتنا في هذا الصدد.



وأضاف، زادت صادرات المنتجات الدفاعية من 4 إلى 5 أضعاف وستستمر في الزيادة في المستقبل. لقد حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع محركات الطائرات المسيرة.



وتابع، تجرى المناورات كاستعراض للقوة، وفي هذه المناورات تعمل القوى الثلاث الكبرى في العالم معًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة والممرات المائية الحساسة في المنطقة، ويظهر وجود دول مراقبة مثل عمان وباكستان وأذربيجان أهمية هذه المناورات.