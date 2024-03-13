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الأربعاء 13 آذار 2024 ساعة 16:26

حماس تنفي تلقيها عرضا دوليا لوقف النار بغزة

حماس تنفي تلقيها عرضا دوليا لوقف النار بغزة
وقالت حماس في تصريح صحفي: لا صحة لما نشرته قناة العربية منسوباً لـ ( مصدر كبير بحماس) من أخبار حول تلقي الحركة عرضاً دولياً لوقف إطلاق نار ممتد في غزة، وعودة تدريجية للنازحين، أو توجه وفد للقاهرة لمناقشة التفاصيل.

ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم التلاعب بمشاعر أبناء شعبنا الذي يتعرض لعدوان صهيوني وحرب إبادة نازية.

وفي خطاب قبل يومين، أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة خمسة مبادئ من أجل تحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب وهي: وقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من كل أراضي القطاع وعودة النازحين بشكل كامل وبدون شروط وتأمين القضايا الإنسانية بما فيها من إغاثة وإيواء وإعمار وإنهاء الحصار ثم الوصول إلى صفقة مشرفة بموجبها يتم تبادل الأسرى.
رقم : 1122320
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