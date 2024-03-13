الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 آذار 2024 ساعة 16:28

العثور على جثة «الشاهد الجوكر» في قضية عيوب تصنيع طائرات بوينغ

العثور على جثة «الشاهد الجوكر» في قضية عيوب تصنيع طائرات بوينغ
وبعد أيام فقط على الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية مرفوعة ضد شركة تصنيع وتجميع الطائرات "بوينغ"، عثر على بارنيت البالغ عمره 62 عاما، ميتا في شاحنته خارج أحد فنادق "ساوث كارولينا" يوم السبت الماضي.

في الأسبوع الماضي، قدم مدير الجودة السابق في مصنع "بوينغ" في شمال تشارلستون، إفادته بعد أن ادعى أنهم كانوا يستخدمون قطع غيار من الدرجة الثانية، وقد مضى على تقاعده من الشركة 7 سنوات بعد 32 عاما من العمل فيها.

بدورهم، أصدر رجال الشرطة إعلان الوفاة يوم أمس الاثنين قائلين فيه "إنه كان في تشارلستون لحضور الدعوى القضائية" وتوفي متأثرا بجراحه في شبهة انتحار.

وقالت الشرطة في مقاطعة تشارلستون إن بارنيت توفي "متأثرا بجراحه"، مضيفين أنهم ما زالوا يحققون في الحادثة.

هذا وقد جاءت وفاة بارنيت أثناء فترة انقطاع في الإفادات في دعوى للمبلغين عن المخالفات، حيث ذكر أن العمال يتعرضون للضغط كي يقوموا بتركيب أجزاء طائرات دون الجودة المطلوبة على خط التجميع.

وذكر بارنيت أيضا أنه في بعض الحالات، يتم إحضار قطع من الدرجة الثانية في الجودة ومن صناديق الخردة، قبل تركيبها في الطائرات التي يتم بناؤها من أجل تفادي التأخير.
 
رقم : 1122321
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
12 آذار 2024
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
12 آذار 2024
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
11 آذار 2024
المقاومة الفلسطينية تهز جيش الاحتلال في "حومش" وحماس تشد على الأيادي التي ثأرت لدماء الشهداء
المقاومة الفلسطينية تهز جيش الاحتلال في "حومش" وحماس تشد على الأيادي التي ثأرت لدماء الشهداء
11 آذار 2024
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
11 آذار 2024
المبادرات في اجتماع جدة.. "حل الدولتين" ام "الاستفتاء"؟
المبادرات في اجتماع جدة.. "حل الدولتين" ام "الاستفتاء"؟
11 آذار 2024
اعترافات تحت التعذيب .. حتى الأونروا لم تَسلم ؟
اعترافات تحت التعذيب .. حتى الأونروا لم تَسلم ؟
11 آذار 2024
ايران تنجز أكبر المشاريع النفطية من أعماق الأرض
ايران تنجز أكبر المشاريع النفطية من أعماق الأرض
11 آذار 2024
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
9 آذار 2024
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
9 آذار 2024
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
9 آذار 2024
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
8 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟