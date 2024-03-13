الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 آذار 2024 ساعة 18:06

شهيد وإصابات بقصف صهيوني استهدف سيارة جنوب لبنان

شهيد وإصابات بقصف صهيوني استهدف سيارة جنوب لبنان
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة استهدفت مركبة عند مفرق الحوش في صور، وأن “فرق الإسعاف تمكنت من انتشال جثة من داخل السيارة”.

وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء باستشهاد شخص وإصابة 3 جراء الغارة المعادية التي نفذتها مسيرة على طريق الحوش.

وقالت مصادر لبنان إن الطيران المسيّر الصهيوني استهدف سيارة سياحية ودراجة نارية على طريق الحوش جنوب مدينة صور.

كما شن طيران الاحتلال غارتين على اللبونة ومنطقة مروج الحميض في علما الشعب رافقها قصف مدفعي بين علما الشعب والضهيرة.

وقال مصدر أمني لبناني للجزيرة إن المستهدف بالغارة الإسرائيلية في منطقة صور، فلسطيني من مخيم الرشيدية.

من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إن الحكومة ستتقدم بشكوى ضد كيان الاحتلال في مجلس الأمن لاستهدافها المدنيين في محيط مدينة بعلبك.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إن التصعيد بمناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية يعكس رغبة إسرائيل بتوسيع الصراع وجر المنطقة للحرب.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية.
 
رقم : 1122332
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
12 آذار 2024
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
12 آذار 2024
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
11 آذار 2024
المقاومة الفلسطينية تهز جيش الاحتلال في "حومش" وحماس تشد على الأيادي التي ثأرت لدماء الشهداء
المقاومة الفلسطينية تهز جيش الاحتلال في "حومش" وحماس تشد على الأيادي التي ثأرت لدماء الشهداء
11 آذار 2024
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
11 آذار 2024
المبادرات في اجتماع جدة.. "حل الدولتين" ام "الاستفتاء"؟
المبادرات في اجتماع جدة.. "حل الدولتين" ام "الاستفتاء"؟
11 آذار 2024
اعترافات تحت التعذيب .. حتى الأونروا لم تَسلم ؟
اعترافات تحت التعذيب .. حتى الأونروا لم تَسلم ؟
11 آذار 2024
ايران تنجز أكبر المشاريع النفطية من أعماق الأرض
ايران تنجز أكبر المشاريع النفطية من أعماق الأرض
11 آذار 2024
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
9 آذار 2024
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
9 آذار 2024
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
9 آذار 2024
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
8 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟