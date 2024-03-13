لبنان تقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد كيان الاحتلال

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن "الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق، هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية، ما يدل على رغبة "إسرائيل" بتوسيع الصراع وجرّ المنطقة بأكملها إلى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا أعمال عدوانية، وتتحول إلى حرب إقليمية تسعى وراءها "الحكومة الإسرائيلية" كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي".



وحثّت الوزارة "المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، مطالبة مجددًا بضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية".