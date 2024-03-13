وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: نعتقل جنود جيش الاحتلال ممن يحمل جنسيتنا

وقال باندور في تصريحات صحفية: "لقد حذرت مواطني جنوب أفريقيا، أولئك الذين يقاتلون إلى جانب أو كجزء من الجيش الإسرائيلي: نحن جاهزون، عندما تعود إلى البلاد سوف نعتقلك".



وتحدثت باندورا في مؤتمر تناول تضامن جنوب أفريقيا مع الفلسطينيين والالتماس الذي قدمته البلاد ضد إسرائيل إلى محكمة العدل في لاهاي.



وفي الأشهر الأخيرة، حذرت جنوب أفريقيا من أن مواطنيها قد يتعرضون للملاحقة القضائية في البلاد إذا اشتبهت في أنهم انتهكوا القانون الدولي في الحرب في قطاع غزة، وأصدرت وزارة الخارجية بيانا مماثلا في ديسمبر الماضي.