فصائل فلسطينية: لن نسمح للاحتلال وداعميه فرض أي وصاية بشأن إدارة غزة

وذكرت الفصائل، في بيان لها، أنّ "إدارة الشأن الفلسطيني وإدارة شؤون قطاع غزة هو شأن وطني فلسطيني داخلي"، مشددةً على أنها "لن تسمح للاحتلال وداعميه التدخل أو فرض الوصاية بأي شكل من الأشكال".



وأمس، قالت القناة ال/14/ الإسرائيلية إن "مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، بدأ العمل على بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة".



وزعمت القناة أن قوة "فرج" -التي يعمل عليها- تتكون من "عائلات لا تؤيد حركة حماس لتوزيع المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله".



ودعت الفصائل في بيانها: "الأهل بالضفة المحتلة والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 ومخيمات اللجوء والشتات، إلى جانب أبناء الأمة وأحرار العالم، للمقاومة والانتفاض والنفير في وجه الاحتلال وشريكته الإدارة الأميركية وداعميهم".



وشدّدت على ضرورة "تعطيل مصالح الاحتلال وقطع العلاقات معه وطرد سفرائه، وإنهاء مشاريع التطبيع".



كما دعت الفصائل إلى "مواصلة فتح معبر رفح البري وإدخال المساعدات ونقل الجرحى فوراً لإنقاذ حياة الآلاف منهم في ظل العدوان المتواصل"



وطالبت المؤسسات الدولية والأممية وخاصة الأمم المتحدة بـ "تحمل كامل مسؤوليتها والقيام بواجبها وعملها فوراً في محافظتي غزة والشمال"، مؤكدةً ضرورة عودة النازحين إلى بيوتهم شمالي القطاع.



وأكدت الفصائل أنّ "كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية تحطمت عند ثبات المقاومة وصمودها"، مشيرةً إلى أنّ ثمن هذه الحرب هو "النصر والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".