إعتذار سعودي رسمي لحاخام منعته الرياض من ارتداء القلنسوة اليهودية

ونشرت السفارة السعودية في واشنطن، بيانا أعربت فيه عن أسفها من "سوء الفهم" الذي أدى إلى منع الحاخام من ارتداء القلنسوة اليهودية.



وقالت السفارة في البيان: "في ما يتعلق بالحادث الأخير الذي تم فيه منع أحد أعضاء الوفد الزائر للمملكة العربية السعودية - الحاخام أبراهام كوبر - من الدخول إلى بوابة الدرعية، نود أن ننقل التوضيح التالي: إن هذا الحادث المؤسف كان نتيجة سوء فهم للبروتوكولات الداخلية".



وأضافت أنه "تم تصعيد الأمر إلى كبار المسؤولين، وأتيحت لسمو السفيرة (ريما بنت بندر بن سلطان) فرصة التحدث مع الحاخام، ما أدى إلى حل الأمر، لكننا نحترم قراره بعدم مواصلة الجولة".



وأعربت السفارة السعودية عن "تطلعها إلى الترحيب بالحاخام الأمريكي مرة أخرى في المملكة".