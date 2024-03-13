الإمارات توجه تحذيرا شديد اللهجة لنتنياهو!

وذكرت مصادر الشبكة الإسرائيلية أن “ثقة الإمارات بحكومة نتنياهو تراجعت” من جراء الإغلاق المتكرر للطرق والمعابر أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.



ولم يعلن البلدان رسميا عن وجود جسر تجاري بري يربطهما، بعد أن تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية عدة إلى هذا الخط في ديسمبر، بعد أن بدأت حكومة صنعاء شن هجماتها في منطقة البحر الأحمر، وتحديدا منذ نوفمبر الماضي.



والشهر الماضي، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن تعطل الملاحة في البحر الأحمر وسط الهجمات المستمرة التي يشنها اليمنيون، دفع سفن الشحن والخدمات اللوجستية الإسرائيلية للتحول لطرق برية بديلة لنقل البضائع من الشرق الأقصى إلى كيان الإحتلال ، عبر السعودية والأردن.



وتعد شركة الشحن الإسرائيلية “منتفيلد لوجستكس” من بين الشركات المشاركة في إنشاء طريق تجاري يلتف حول البحر الأحمر، عن طريق إرسال البضائع من موانئ دبي والبحرين برا، على شاحنات تمر عبر الإمارات والسعودية والأردن، وتنتهي في الموانئ الإسرائيلية، بحسب الصحيفة.