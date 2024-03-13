الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 آذار 2024 ساعة 22:22

شكوى 650 محاميا تشيليا ضد كيان الاحتلاال الى المحكمة الجنائية الدولية

شكوى 650 محاميا تشيليا ضد كيان الاحتلاال الى المحكمة الجنائية الدولية
وتأتي الشكوى من قبل المحامين، بشأن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضدالفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال حداد، إنه من المرجح أن ينضم لدعم الشكوى محامون آخرون من مختلف دول أمريكا اللاتينية.

وأواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، دعا رئيس تشيلي غابرييل بوريك، إلى وقف الحرب "فورا" في قطاع غزة، واصفا الوضع هناك بأنه"أسوأ" مما كان عليه في برلين الألمانية عام 1945.

وأشار بوريك في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركته في غواتيمالا بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد برناردوأريفال، إلى حجم الدمار الذي لحق بالمنازل في غزة، ما أدى إلى تشريد 1.9 مليون شخص، فضلاً عن نفاد المواد الغذائية.

وأردف بأن "الوضع في غزة حالياً أسوأ مما كان عليه الأمر في برلين عام 1945 (نهاية الحرب العالمية، وخسارة الجيش النازي)".

وفي ما يخص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية، قال بوريك إن بلاده تدعم البلد الأفريقيوستقوم بما يقع على عاتقها في هذا الخصوص.
يُذكر أن تشيلي استدعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، سفيرها في "تل أبيب" للتشاور، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتشيلي التي تضم تجمعا كبيرا للفلسطينيين، يقدر بنحو 500 ألف على أراضيها، اعترفت عام 2011 بـ فلسطين "دولة حرة ومستقلة وذاتسيادة".

ولليوم الـ 159 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفاالمنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 31 ألفا و184 فلسطينيا، وإصابة 72 ألفا و889 شخصا، إلى جانب نزوح نحو85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
 
رقم : 1122411
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
12 آذار 2024
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
12 آذار 2024
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
11 آذار 2024
المقاومة الفلسطينية تهز جيش الاحتلال في "حومش" وحماس تشد على الأيادي التي ثأرت لدماء الشهداء
المقاومة الفلسطينية تهز جيش الاحتلال في "حومش" وحماس تشد على الأيادي التي ثأرت لدماء الشهداء
11 آذار 2024
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
11 آذار 2024
المبادرات في اجتماع جدة.. "حل الدولتين" ام "الاستفتاء"؟
المبادرات في اجتماع جدة.. "حل الدولتين" ام "الاستفتاء"؟
11 آذار 2024
اعترافات تحت التعذيب .. حتى الأونروا لم تَسلم ؟
اعترافات تحت التعذيب .. حتى الأونروا لم تَسلم ؟
11 آذار 2024
ايران تنجز أكبر المشاريع النفطية من أعماق الأرض
ايران تنجز أكبر المشاريع النفطية من أعماق الأرض
11 آذار 2024
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
9 آذار 2024
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
9 آذار 2024
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
9 آذار 2024
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
8 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟