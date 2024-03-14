كوريا الجنوبية تدعو الاحتلال إلى التوقف عن قتل الفلسطينيين

وقال ممثل كوريا الجنوبية في مؤتمر صحفي حول الوضع في غزة نظمه الجانب الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية: "إن جمهورية كوريا تدعو للوقف الفوري لقتل النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية دون عوائق".



وكانت كوريا الجنوبية قد أعربت في وقت سابق، عن قلقها البالغ إزاء خطط كيان الاحتلال لشن هجوم بري على مدينة رفح في قطاع غزة، ودعت جميع أطراف الصراع إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.



ودخلت الحرب في غزة يومها الـ160 على وقع استمرار القصف الصهيوني من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.



وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إجمالي عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر بلغ 31272 بالإضافة إلى إصابة 73024 منذ السابع من أكتوبر الماضي.