ايران تطالب المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه العمال الفلسطينيين

وفي كلمته امام الاجتماع الـ 350 لمجلس إدارة "منظمة العمل الدولية" بمدينة جنيف، اليوم، اعتبر "علي ابادي" انه من واجب المجتمع الدولي ان يفرص وقف اطلاق النار الفوري ويلزم الكيان الصهيوني على احترام حقوق الانسان ووقف مجازر الابادة في قطاع غزة.



واضاف : ان النقض السافر لحقوق الانسان والقوانين الانسانية، وارتكاب جرائم الحرب والابادة والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، يكشف عن الطبيعة الجامحة لهذا الكيان في مواصلة جرائمه بشكل لم يسبق له نظير.



وقال : ان قصور المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن، في وقف الاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني بحق اهل غزة، يشكّل السبب الرئيس لاستمرار جرائم هذا الكيان وازهاقه ارواح الابرياء في فلسطين.



كما تحدث علي ابادي وفقا لارنا، عن المسؤولية الملقاة على منظمة العمل الدولية وفقا لنظامها التاسيسي، والتي ترتكز على الارتقاء بمستوى العدالة الاجتماعية واحترام حقوق العمال في انحاء العالم، مصرحا : ان المطلوب من هذه المنظمة ان تقوم بواجبها قبال العمال الفلسطينيين، وتعمل باعتبارها جزءا من هيكلة المنظمة الاممية، على تنفيذ القرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية القاضي بوقف جرائم الابادة في غزة.