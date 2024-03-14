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الخميس 14 آذار 2024 ساعة 11:07

الخارجية الروسية: النزاعات في الغرب قد تعرض أي دولة في العالم للعقوبات

الخارجية الروسية: النزاعات في الغرب قد تعرض أي دولة في العالم للعقوبات
وقال لافروف في كلمة يوم الاربعاء خلال اجتماع مجلس أمناء صندوق دعم الدبلوماسية العامة المسمى باسم غورتشاكوف في موسكو: “إن المعاناة التي يعيشها الغرب الجماعي الآن قد تؤدي إلى حقيقة أنه في أي لحظة قد تجد أي دولة نفسها تحت وطأة هراوة العقوبات غير القانونية”.

وأضاف لافروف: “إن الدول الغربية تظل مهووسة بهزيمة روسيا كما يتضح من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا، حيث إن الغرب الجماعي دمر نظام الأمن الأوروبي بالكامل وأصبح مهووساً بفكرة إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا”.

وشدد لافروف على أن الخط العدواني ضد روسيا الاتحادية هو جزء من مسار الغرب وجزء من جهوده لتقييد العملية الموضوعية لإرساء الديمقراطية في نظام العلاقات الدولية برمته، مشيراً إلى أنهم في الغرب يدركون جيداً أن هذه القضية بالذات يتم حلها في أوكرانيا.

واعتبر لافروف أن مجموعة بريكس يمكنها أن تحفز آليات عادلة حقاً لتنظيم العلاقات الدولية فضلاً عن العمل كمنسق محتمل لعمليات التكامل في المناطق المختلفة، مشيراً إلى جانب عمليات التكامل الإقليمي التي تتكثف بشكل ملحوظ وتسعى بشكل متزايد إلى فهم آفاق تنميتها الاقتصادية بشكل مستقل وفي الوقت نفسه تتطور عمليات التكامل أيضاً على المستوى العالمي.

وأوضح لافروف أن مجموعة بريكس هي بالفعل رابطة عالمية حقيقية ويمكن أن تكون محفزاً للجهود الفعالة لصالح آلية عادلة ومتساوية حقاً أو حتى آليات لتنظيم العلاقات الدولية.
مصدر : وكالات
رقم : 1122491
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