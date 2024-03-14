أمير عبداللهيان: من واجب الدول الإسلامية وضع حد لجرائم الكيان الصهيوني

وأفادت مصادر صحفية بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، هنأ في رسائل منفصلة لوزراء خارجية الدول الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأشار إلى الحصار البشري الكامل الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي على سكان غزة، وأكد ضرورة قيام العالم الإسلامي بمواجهة فعالة لمثيري الحرب.



وقال أمير عبداللهيان، نستقبل شهر رمضان هذا العام في وضع تشهد فيه الإنسانية واحدة من أكبر الجرائم والإبادة الجماعية في تاريخها. إن المأساة الإنسانية التي وقعت في الأراضي المحتلة هذه الأيام هي مظهر آخر للانتهاك التاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني المضطهدة والاستخدام الصارخ للقوة ضد الأصحاب الأصليين للأرض المحتلة من قبل الكيان الصهيوني غير الشرعي.



وأضاف، في هذه الأيام، لا يُقتل الرجال والنساء الفلسطينيون والأطفال الأبرياء على يد هؤلاء الجناة فحسب، بل أيضًا المستشفيات والمراكز الطبية والإغاثية والمساجد والكنائس ليست في مأمن من هذا الكيان، ويمكن اعتبار ممارسات الصهاينة انتهاكا لأبسط مبادىء حقوق الإنسان ومن الأمثلة الواضحة على الجرائم ضد الإنسانية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.



وتابع، في هذه اللحظة التاريخية، من واجب جميع الدول الإسلامية أن تخطو خطوة نحو السلام وضمان حقوق الفلسطينيين المهضومة ووضع حد لهذه الجرائم الفظيعة من خلال تهيئة الأسس اللازمة لاتخاذ خطوة عملية.



وأختتم بالقول، آمل أن نشهد في هذا الشهر المبارك تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين الشعوب الإسلامية، والدفاع عن المظلومين، وإحلال السلام الدائم.