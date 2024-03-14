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الخميس 14 آذار 2024 ساعة 11:33

بوتين يدعو المواطنين الروس للتصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية

بوتين يدعو المواطنين الروس للتصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية
وفي خطاب إلى الشعب الروسي قبل الانتخابات الرئاسية، قال بوتين: “من الضروري تأكيد وحدتنا وتصميمنا على المضي قدماً معاً، حيث إن كل صوت من أصواتكم له قيمة وأهمية لذا أحثكم على ممارسة حقكم في التصويت خلال الأيام الثلاثة المقبلة”.

وأضاف بوتين: إن “مراكز الاقتراع ستكون مفتوحة في كل مدينة وبلدة وقرية”، مشيراً إلى أن مواطني البلاد لا يتعين عليهم الإدلاء بأصواتهم فحسب، بل يجب أن يعلنوا بحزم إرادتهم وتطلعاتهم ومشاركتهم الشخصية في مواصلة تنمية روسيا لأن الانتخابات هي خطوة نحو المستقبل.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية الروسية في الـ 17 من آذار الجاري، لكن لجنة الانتخابات المركزية قررت أن يكون التصويت لثلاثة أيام في الـ 15 والـ 16 والـ 17 من آذار الجاري، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر لثلاثة أيام.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهم ليونيد سلوتسكي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، وفلاديسلاف دافانكوف عن حزب الناس الجدد، ونيكولاي خاريتونوف عن الحزب الشيوعي.
مصدر : وكالات
رقم : 1122499
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