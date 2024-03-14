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الخميس 14 آذار 2024 ساعة 11:35
موسكو: تدمير طائرات مسيرة وصواريخ لنظام كييف في بيلغورود وكورسك
وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 15 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك.
ولفتت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أيضاً 8 صواريخ فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
مصدر :
وكالات
رقم :
1122500
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