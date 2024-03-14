موسكو: تدمير طائرات مسيرة وصواريخ لنظام كييف في بيلغورود وكورسك

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 15 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك.



ولفتت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أيضاً 8 صواريخ فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.