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الخميس 14 آذار 2024 ساعة 11:39

تفكيك خلية إرهابية أوكرانية تخطط لتسميم العسكريين الروس

تفكيك خلية إرهابية أوكرانية تخطط لتسميم العسكريين الروس
وقال الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم حسب وكالة نوفوستي: “كشفت أجهزتنا في مدينة سان بطرسبورغ نشاط خلية تابعة لتنظيم “الفيلق التطوعي الروسي” الأوكراني، خطط عناصرها بتوجيه من استخبارات كييف لتسميم المشاركين بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بمواد كيميائية شديدة السّمية، حاولوا دسها في شحنة من الأطعمة والمستلزمات التي تجمع بمبادرات تطوعية من المواطنين”.

وأضاف البيان: “ضمت المجموعة الإجرامية أربعة من سكان المدينة من معتنقي الإيديولوجية النازية”، لافتاً إلى أن عناصر الخلية حاولوا تنفيذ هجمات إرهابية على مرافق البنية التحتية الحيوية في بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد.
مصدر : وكالات
رقم : 1122502
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