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الخميس 14 آذار 2024 ساعة 14:52

تنفيذ عملية الرصد والتتبع وتدمير الاهداف الجوية ضمن مناورة الحزام الامني

تنفيذ عملية الرصد والتتبع وتدمير الاهداف الجوية ضمن مناورة الحزام الامني
واضاف تاج الديني الذي هو مساعد القوات البحرية للجيش لشؤون العمليات انه تم الليلة الماضية وخلال مناورات الحزام الامني البحري التي تشارك فيها الصين وروسيا ايضا في شمال المحيط الهندي، تنفيذ الرمي الليلي باتجاه الاهداف الجوية، وهو يعد واحدا من اهم التدريبات البحرية التي نفذت على يد الوحدات المشاركة وكذلك تنفيذ عمليات الرمي نهارا.

واكد ان سيناريو هذا التدريب صُمم على اساس لغة تكتيكية مشتركة بين القوات البحرية لايران والمكونة من القوات البحرية للجيش والحرس الثوري وكذلك القوات البحرية للصين وروسيا ونفذ بنجاح.

تنفيذ عملية ضمن مناورة لتحرير سفينة اختطفها قراصنة بحريون
كما قال تاج الديني ان القطع البحرية والطيران والفرق العملانية الخاصة لايران والصين وروسيا، نفذت ضمن التدريبات، عملية لتحرير سفينة اختطفها قراصنة بحريون.

واضاف ان هذه العملية الوهمية، شملت الافراج عن سفينتين تجاريتين في المياه الدولية كانتا قد اختطفتا على يد قراصنة وهميين.

واردف يقول الى انه عقب توجيه السفينتين التجاريتين، رسالة طوارئ الى مركز MRCC بميناء جابهار الايراني، تم بداية تحديد منطقة العمليات على يد طائرة عمودية من طراز SH۳D تابعة للقوات البحرية للجيش الايراني ومن ثم اقدمت مدمرة "سهند" الايرانية بوصفها بارجة قيادة المناورات، على ايفاد القطع البحرية القتالية المنتشرة في المنطقة لتنفيذ العملية المنشودة.

ولفت الناطق باسم تدريبات الحزام الامني البحري 2024 الى ان قوات العمليات الخاصة للجيش والحرس الثوري وبمشاركة قوات العمليات الخاصة للصين وروسيا، نفذوا عملية انزال من الجو على ظهر السفينة المختطفة، فالقوا القبض على القراصنة وحرروا السفينة.
رقم : 1122534
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