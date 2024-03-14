مصدر مطلع: تبادل الرسائل بين ايران وامريكا، يقتصر على رفع الحظر

ونفى المصدر المطلع ما زعمته صحيفة امريكية من أن الحوار غير المباشر بين الوفدين الايراني والامريكي دار حول موضوعات بما فيها تطورات البحر الأحمر.



وابلغ المصدر، ان توظيف العمليات النفسية وقلب الحقائق لتضليل الرأي العام، هو جزء من الاستراتيجية الامريكية للتعويض عن اخفاقاتها في الميدان الدبلوماسي، في حين ان تبادل الرسائل والحوار غير المباشر اقتصرا على المحادثات بهدف رفع الحظر فحسب ولم يتم تبادل رسائل بشان تطورات البحر الاحمر.



وتابع المصدر المطلع حديثه حول ما اوردته صحيفة امريكية عن اجراء محادثات غير مباشرة بين الوفدين الايراني والامريكي في العاصمة العمانية مسقط قائلا ان رفع الحظر الجائر مدرج دائما على جدول الأعمال باولوية من الجانب الايراني وكما ذُكر مرارا وتكرارا فان تبادل الرسائل مع الاطراف الاخرى بهدف النقل الشفاف لمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية استمر في هذا المجال.



واكد ان ايران وتعويلا منها على مكاسبها المنوعة وتمتعها بالمنطق الرصين، تفضل دائما، الحوار على الخيارات الاخرى وهي تسعى للافادة من جميع الأدوات والفرص لدفع الاطراف الاخرى الى الانفعال في الميدان وتحييد تأثيرها على الراي العام الدولي.