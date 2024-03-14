جهاز الأمن الروسي: القوات الروسيّة تتصدى لهجوم شنته مجموعات تخريبية للعدو في مقاطعة كورسك

ولفت، في بيان، إلى أنّه "تشارك وحدات من الحرس الروسي في صد هجوم شنته مجموعات تخريبية للعدو بالقرب من قرية تيوتكينو في مقاطعة كورسك. ويقاتل الحرس الروسي جنبًا إلى جنب مع أفراد عسكريين من القوات المسلحة وموظفي إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".



وكان قد أبلغ حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت، عن "محاولة تسلل مخربين".



وحث السكان على البقاء يقظين وإبلاغ جهاز الأمن الفيدرالي عن الأشخاص المشبوهين والأشياء المتروكة والطائرات المسيرة.



ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.



ويحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.