وزير الخارجية الصيني يزور أستراليا ونيوزيلندا الأسبوع المقبل

وتأتي هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية صيني لأستراليا منذ 2017 في سياق من التهدئة للعلاقات التجارية بين بكين وكانبيرا.



واشار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الى انني "اعتقد أن زيارة وانغ يي ستكون أمرًا جيدًا"، لافتا إلى "جهود ملحوظة في مجال رفع القيود التجارية".



ومن المتوقع أن يلتقي الوزير الصيني في 20 آذار نظيرته الأسترالية بيني وونغ في إطار "حوار استراتيجي".



وأكدت وونغ في بيان، اننا "نسعى إلى التعاون مع الصين حيثما نستطيع والاختلاف حيثما يجب والالتزام بتحقيق مصلحتنا الوطنية". وأضافت "تعتبر أستراليا أن إقامة علاقة ثنائية مستقرة من شأنها أن تُمكّن كلا البلدين من تحقيق مصالحهما الوطنية بشرط إدارة خلافاتنا بحكمة".



وشهدت العلاقات بين البلدين سنوات من الفتور. وفي 2018، استبعدت الحكومة الأسترالية شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" من عقود تطوير شبكة الجيل الخامس (5G).