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الخميس 14 آذار 2024 ساعة 17:33

زيادة في صادرات الأدوية الإيرانية إلى كازاخستان

زيادة في صادرات الأدوية الإيرانية إلى كازاخستان
وأعرب عين اللهي خلال لقائه رئيس مجلس الادوية بكازاخستان داو ناياف والمدير التنفيذي لشركة اسكاي سي الكازاخستانية للادوية اركات اسكاليف، أعرب عن أمله بتوسيع التعاون بين البلدين في مجال العقاقير وذلك من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة تُعنى بهذا الشأن.

وقال وزير الصحة في اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع وزراء الصحة بمنظمة شنغهاي للتعاون في أستانة بكازاخستان أنَّ الدول الأعضاء بالمنظمة يجب أن تُرسي نظاما جديدا في العلاقات فيما بينها خاصة في مجال الصحة وأن تضع نهاية لتدخلات القوى الإستكبارية التي تحول دون نمو العلم وارتقاء التكنولوجيا ومنتجاتها.

أما رئيس مجلس الأدوية بكازاخستان داو ناياف فقد اكد حرص بلاده على الافادة من المنتجات الصحية الايرانية وقال أننا نسعى في السنة الجديدة لزيادة مشتريات الأدوية من إيران والتسريع في عملية تسجيل الأدوية الإيرانية والإنتاج المشترك وزيادة التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما قال ياركات اسكاليف المدير التنفيذي لشركة اسكاي سي الكازاخستان أنَّ استيراد الأدوية الإيرانية يمكن أن يسهم في إعادة تصديرها عن طريق كازاخستان إلى أسواق دول أوراسيا.
رقم : 1122561
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