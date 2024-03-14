عدوان أميركي بريطاني استهدف بأربع غارات منطقة الجاح بالحديدة

وشن العدوان الأمريكي البريطاني، اليوم الخميس، أربع غارات على مديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بأربع غارات منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه.



وكانت أمريكا وبريطانيا، شنت في الـ18 من يناير، عدوانا على اليمن طال عدة محافظات، هي الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة.



وفي الـ12 من يناير تعرضت العاصمة صنعاء وعدة محافظات، لعدوان أمريكي بريطاني بسلسلة غارات جوية.



وتشن أمريكا وبريطانيا عدوانا متواصلا منذ أسابيع على اليمن لمحالة ثني للقوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية في ظل صمت عالمي.