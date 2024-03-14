زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي دعا لانتخابات جديدة في إسرائيل: نتانياهو عقبة كبيرة أمام السلام

وقال: "أدعو جميع الجهات المتفاوضة للقيام بكل ما هو ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مضيفًا "وزيرا المالية والأمن القومي الإسرائيليان عززا التوتر والعنف".



وأوضح شومر أنّ "توسيع المستوطنات يجعل حل الدولتين مستحيلا"، مشيرًا إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "عقبة كبيرة أمام السلام وقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين".



وأضاف "أعتقد أن انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها"، معتبرًا أنّ "تحالفًا يقوده نتانياهو لم يعد يلبّي حاجات إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول".