تنفيذ عملية تحرير لسفينة مختطفة من جانب القراصنة

وقال المتحدث باسم المناورة المشتركة ’حزام الأمن البحري 2024‘، الأدميرال مصطفى تاج الديني، إنه استمراراً للمراحل الرئيسية لتمرين الحزام الأمني ​​البحري 2024 بحضور القوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية، نفذت الوحدات العائمة والجوية للدول الثلاث عملية تحرير سفينتين تجاريتين اختطفتهما القراصنة في المياه الدولية، وذلك وفقا للسيناريو المحدد.



وأوضح الأدميرال تاج الديني: في هذه المرحلة وبعد أن أرسلت السفن التجارية رسالة طوارئ إلى مركز تنسيق العمليات البحرية في جابهار، قامت أولاً مروحية SH3D التابعة للبحرية الإيرانية بتحديد منطقة العملية وتفتيشها، ومن ثم قامت المدمرة التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ‘‘سهند’’ بصفتها سفينة قيادة للتمرين، بإرسال البوارج الحربية المتمركزة في المنطقة لتنفيذ عملية التحرير.



وتابع: كما قامت قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية بمشاركة قوات العمليات الخاصة الصينية والروسية بهبوط من الجو على سطح السفينة العائمة المختطفة وقامت بعملية اعتقال القراصنة وتنفيذ تحرير السفينة.