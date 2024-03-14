فقدان ما لا يقل عن ستين مهاجرا بعد إبحارهم من ليبيا في البحر المتوسط

واوضحت المنظمة غير الحكومية ومقرها في مرسيليا في فرنسا، بانه "ذكر الناجون أن ما لا يقل عن ستين شخصا قضوا خلال الرحلة بينهم نساء وطفل واحد على الأقل".



والسفينة في طريقها إلى مرفأ آمن وعلى متنها 224 ناجيا انتشلتهم خلال ثلاث عمليات انقاذ متتالية.