وكالة الأنباء الفلسطينية: عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة

ولفت البيان إلى أنَّ الحكومة ستعمل على إعادة توحيد المؤسسات ووضع رؤية واضحة تُنظّم جهود إعادة إعمار غزة.



ومحمد مصطفى (69 عامًا) رجل اقتصاد مستقل سياسيًا وكان نائب رئيس وزراء ووزير إقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة. واضطلع بدور رئيسي في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014



وهو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية. وعمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن.



كذلك، شغل محمد مصطفى منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.



ويأتي تعيين مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة ولتحسين حكمها في الضفة الغربية المحتلة حيث يقع مقرها.



ويحل مصطفى محل رئيس الوزراء السابق محمد اشتية الذي استقال مع حكومته في شباط.