الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 آذار 2024 ساعة 22:22

وكالة الأنباء الفلسطينية: عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة

وكالة الأنباء الفلسطينية: عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة
ولفت البيان إلى أنَّ الحكومة ستعمل على إعادة توحيد المؤسسات ووضع رؤية واضحة تُنظّم جهود إعادة إعمار غزة.

ومحمد مصطفى (69 عامًا) رجل اقتصاد مستقل سياسيًا وكان نائب رئيس وزراء ووزير إقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة. واضطلع بدور رئيسي في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014

وهو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية. وعمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن.

كذلك، شغل محمد مصطفى منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.

ويأتي تعيين مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة ولتحسين حكمها في الضفة الغربية المحتلة حيث يقع مقرها.

ويحل مصطفى محل رئيس الوزراء السابق محمد اشتية الذي استقال مع حكومته في شباط.
رقم : 1122647
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل يتحدى كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ محكمة العدل الدولية؟
هل يتحدى كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ محكمة العدل الدولية؟
ما السر وراء تزلّف رضا بهلوي لـ‘‘إسرائيل‘‘؟!
ما السر وراء تزلّف رضا بهلوي لـ‘‘إسرائيل‘‘؟!
14 آذار 2024
السيد نصر الله: المقاومة ستبقى تساند غزة أيًا تكن التبعات.. والعدو في موضع الضعف
السيد نصر الله: المقاومة ستبقى تساند غزة أيًا تكن التبعات.. والعدو في موضع الضعف
14 آذار 2024
کواليس الميناء الأمريكي في قطاع غزة... ما قصة قناة بن غوريون؟
کواليس الميناء الأمريكي في قطاع غزة... ما قصة قناة بن غوريون؟
14 آذار 2024
مناورات المحور الروسي الصيني الإيراني.. مقدمة لمعاهدة الدفاع المشترك
مناورات المحور الروسي الصيني الإيراني.. مقدمة لمعاهدة الدفاع المشترك
14 آذار 2024
تصاعد الخلافات الداخلية في الكيان.. نتنياهو صانع الكذب
تصاعد الخلافات الداخلية في الكيان.. نتنياهو صانع الكذب
14 آذار 2024
تحالف جديد مضاد للقوة الرئيسية في دعم الاحتلال.. هل ينجح؟
تحالف جديد مضاد للقوة الرئيسية في دعم الاحتلال.. هل ينجح؟
14 آذار 2024
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
12 آذار 2024
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
12 آذار 2024
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
12 آذار 2024
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
11 آذار 2024
المقاومة الفلسطينية تهز جيش الاحتلال في "حومش" وحماس تشد على الأيادي التي ثأرت لدماء الشهداء
المقاومة الفلسطينية تهز جيش الاحتلال في "حومش" وحماس تشد على الأيادي التي ثأرت لدماء الشهداء
11 آذار 2024
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
11 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل يتحدى كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ محكمة العدل الدولية؟
کواليس الميناء الأمريكي في قطاع غزة... ما قصة قناة بن غوريون؟
مناورات المحور الروسي الصيني الإيراني.. مقدمة لمعاهدة الدفاع المشترك
تصاعد الخلافات الداخلية في الكيان.. نتنياهو صانع الكذب