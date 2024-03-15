كنعاني: الكيان الصهيوني لا يستاهل الانضمام للاليات الدولية الخاصة بالمراة

وحسبما نقلت وكالة ارنا, اضاف كنعاني في تدوينة له على صفحته في الفضاء الافتراضي: لقد اعلنت وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ان ما لا يقل عن 165 من موظفيها قد قتلوا منذ بدء الحرب على غزة ولحد الان اثر هجمات الكيان الصهيوني؛ وتم لحد الان قصف اكثر من 150 مركزا متعلقا بالاونروا بما فيها المدارس، بحيث دُمر بعضها بالكامل، كما قتل اكثر من 400 فلسطيني كانوا يبحثون عن مكان آمن في المراكز التابعة للامم المتحدة في غزة.



وتابع: ان الكيان الذي لا يولي اهمية للمؤسسات الانسانية الدولية ومهامها وخدماتها وحتى ارواح موظفيها، وقتل نحو 9 الاف امراة و 12500 طفل فلسطيني على مدار 5 اشهر، لا يملك الاستحقاق الذي يؤهله للعضوية والبقاء في اي من اوساط حقوق الانسان والآليات الدولية الخاصة بحقوق المراة والطفل.