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الجمعة 15 آذار 2024 ساعة 08:39
في اليوم 161 للعدوان..

الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين

الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين
ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر محلية قولها بأن اربع آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وتجولت في عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفجر اليوم ايضا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين فلسطينيين من مدينة طولكرم، وداهمت بلدة بلعا شمال المدينة.

واكدت مصادر محلية أن أكثر من 12 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وانتشرت في عدة مناطق، واعتقلت المواطن طاهى شريتح ونجله معتز، وزوج ابنته معاذ هلال، ويوسف شراكة، عقب مداهمة منزلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عدة محال تجارية وعمارات سكنية في المدينة، وعاثت فيها خرابا.

وأفادت للمصادر ذاتها بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة طولكرم وعلى أطراف مخيم طولكرم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأشار المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بلعا وداهمت عدة منازل، كما داهمت "شاليه" يقع في منطقة بجورة بين بلدتي دير الغصون وبلعا، شمال المدينة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابين فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وداهم جنود الاحتلال منزل المعتقل ثابت المرداوي، واعتقلوا نجله أسامة، كما اعتقلوا المعتقل المحرر ثابت أبو عزيزة عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
رقم : 1122692
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