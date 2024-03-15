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الجمعة 15 آذار 2024 ساعة 15:13

أنصار الله: على شركات الشحن أخذ الإعلان بشأن الإبحار تجاه الرجاء الصالح بجدية

أنصار الله: على شركات الشحن أخذ الإعلان بشأن الإبحار تجاه الرجاء الصالح بجدية
وقال في منشور على حسابه في منصة "إكس": "أمام تمادي العدوان على غزة نؤكد أن اليمن اتجه نحو التصعيد بمطاردة السفن الإسرائيلية في المحيط الهندي ومنعها من الإبحار باتجاه الرجاء الصالح".

وأضاف: "على شركات الشحن الدولية المرتبطة بإسرائيل أن تأخذ هذا التصعيد بكل جدية، وأن تدرك أن أي سفينة لها صلة بإسرائيل فهي عرضة للصواريخ اليمنية".

وأعلن قائد حركة "أنصار الله" السيد عبد الملك الحوثي مساء الخميس، منع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي نحو رأس الرجاء الصالح، مطبقا الحصار على تل أبيب.

وأشار عبد الملك الحوثي إلى أن قواته استهدفت 73 سفينة وبارجة منذ بدء عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، وأضاف: "توجهنا الجاد هو توسيع مدى عملياتنا لتصل إلى مواقع لن يتوقعها العدو أبدا"، موضحا أن "عملياتنا بلغت هذه المرة مدى غير مسبوق ووصلت 3 عمليات إلى المحيط الهندي".
 
رقم : 1122713
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