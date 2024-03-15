قائد الثورة الاسلامية يثمن جهود خبيرة طوارئ في ايران

وقالت العلاقات العامة لدائرة الطوارئ في مدينة بابُل، انه بعد إنقاذ حياة أم ووليدها في قرية جاجن في منطقة بابلكنار، والذي تم من خلال التوجيه الهاتفي من قبل "معصومة مهرآور"، قابلة قسم اتصالات الطوارئ 115 في بابُل، اجرى حجة الاسلام محمد محمدي كلبايكاني مدير مكتب قائد الثورة الاسلامية ، اتصالا هاتفيا نقل من خلاله تهنئة ورسالة شكر من قائد الثورة إلى هذه الموظفة في طوارئ بابل , حسبما نقلت وكالة ارنا.



يذكر ان السيدة مهرآور، وفي ليلة تسببت فيها الثلوج الكثيفة والعاصفة في صعوبة حركة المرور على طريق قرية جاجن في منطقة بابلكنار لسيارة الإسعاف التي تم إرسالها إلى هذه المدينة، قامت من خلال التوجيه الهاتفي لوالد الأسرة لمساعدة زوجته على الولادة، وبالتالي إنقاذ حياة الأم والطفل الوليد، بعد تلقي خدمات طبية طارئة على يد "محمد جعفر زاده ورحيم كريم بور خبيري دائرة الطوارئ 115 في بابل اللذين اوصلا الام والطفل إلى المستشفى بصعوبة كبيرة وبمساعدة سيارات ادارة الطرق والهلال الأحمر.