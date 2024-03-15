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الجمعة 15 آذار 2024 ساعة 15:21
مقتل ضابط صهيوني متأثراً بإصابته من جراء عملية الطعن في "بيت كاما"
وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل الضابط أوري موريال.
وكان الإعلام العبري تحدّث، في وقت سابق، عن وقوع 3 إصابات، إحداها خطرة، في صفوف الصهاينة، من جراء عملية الطعن في "بيت كاما"، بينما تحدّثت مواقع فلسطينية عن استشهاد المنفّذ.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1122717
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