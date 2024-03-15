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الجمعة 15 آذار 2024 ساعة 15:24

امير عبداللهيان: العدو الصهيوني لم يحقق ايا من اهدافه

امير عبداللهيان: العدو الصهيوني لم يحقق ايا من اهدافه
جاء ذلك في رسائل منفصلة وجهها أميرعبداللهيان إلى قادة فصائل المقاومة وشعبي لبنان وفلسطين مهنئا بحلول شهر رمضان المبارك, حسبما نقلت وكالة ارنا.

وفي هذه الرسائل الموجهة إلى السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وزياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وشعبي لبنان وفلسطين قال امير عبداللهيان: اتقدم اليكم ولجميع قوى المقاومة والمجاهدين ضد الكيان الصهيوني البغيض والمجرم وجميع عوائل الشهداء وجرحى الحرب الجارية الكرام وكذلك الشعبين المقاومين والصابرين لبنان وفلسطين بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك وربيع القرآن وشهر ضيافة الله تعالى.

وجاء في هذه الرسالة: لقد استقبل مسلمو العالم هذا الشهر العزيز في ظل استمرار الكيان الغاصب للقدس ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، وخاصة النساء والأطفال المظلومين في هذه الأرض المقدسة، وغياب الإجراءات الفعالة والرادعة من قبل المؤسسات الدولية المسؤولة بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

واضاف: ومن ناحية أخرى، وأمام الكم الهائل من الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب وتقاعس ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان المزيفين ، فإننا نشهد المقاومة البطولية والشامخة والتاريخية لقوى المقاومة والشعب الفلسطيني الابي ضد الكيان المدجج بالسلاح والمدعوم بالكامل من الادارة الأمريكية، وفي ظل هذا الجهاد والصمود المشرف، لم يحقق العدو الصهيوني أياً من أهدافه المعلنة وظهرت عليه آثار الهزيمة التاريخية.

وفي ختام هذه الرسالة قال وزير الخارجية الايراني: بإيمان قلبي صادق بتحقيق وعد الله الأكيد بالنصر، اخلد في هذه الأيام والليالي الفاضلة والمشرقة، ذكرى جميع شهداء المقاومة واسال البارئ تعالى النصر النهائي للشعب الفلسطيني وتحرير القدس الشريف.
رقم : 1122719
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